Hilfe zur Selbsthilfe für Radfahrer neben der Pfarrkirche in Hallein-Rif

Von der Luftpumpe bis zum Inbusschlüssel: Der ÖAMTC hat in Hallein-Rif eine Servicestation für Radfahrer errichtet - auf Initiative der Pfarre. In den nächsten Wochen sollen weitere Stationen errichtet werden - in Ebenau, Faistenau, Hintersee und Wals-Siezenheim.

SN/öamtc Sie freuen sich über die neue Fahrrad-Selbstservicestation bei der Pfarrkirche in Rif: Elisabeth Strobl vom Umweltteam der Pfarre, ÖAMTC-Chef Erich Lobensommer und Pfarrer Peter Röck (von links).