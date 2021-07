Hilferufe aus Salzburger Wohnung: Polizisten deckten Ehemartyrium auf

In der Stadt Salzburg hat die Polizei am Mittwoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen einen 47-jährigen Mann ausgesprochen. Er soll seine Ehefrau, eine 43-jährige Serbin, in den vergangenen sieben Jahren immer wieder körperlich misshandelt haben.

