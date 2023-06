Hilfsbereitschaft: Sie zückte im Supermarkt in Elsbethen spontan für eine Fremde das Geldbörserl

Ohne lange zu überlegen half Karin Rosenstatter einer Kundin an der Kasse aus der Patsche. Die Frau bedankte sich in den Salzburger Nachrichten mit einem Leserbrief, der auf viel Widerhall stößt.

Karin Rosenstatter ist ein durch und durch positiver Mensch. Seit fünfeinhalb Jahren arbeitet die 44-Jährige in der Feinkostmetzgerei Brandauer in Elsbethen.

Seit in der Mittwochausgabe der "Salzburger Nachrichten" ein Leserbrief mit dem Titel "Ein Dank an die hilfsbereite Karin" erschienen ist, trudeln auf dem Mobiltelefon von Karin Rosenstatter jede Menge Nachrichten ein. Auch die Stammkundschaft der Feinkostmetzgerei Brandauer in Elsbethen, wo die 44-Jährige aus Puch seit mehr als fünf Jahren arbeitet, ist angetan. "Eine Kundin kam sogar mit dem ausgeschnittenen Leserbrief in die Metzgerei", erzählt Rosenstatter und lacht wie so oft laut und herzlich. Das ganze Team in der Metzgerei freut ...