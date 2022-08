Hilfswerk rekrutiert Kräfte in Kolumbien

Pflegekräfte aus anderen Erdteilen zu importieren, ist in Österreich ein relativ neuer Ansatz - und bis dato mit vielen Rückschlägen verbunden.

Die Zeit drängt. Diverse Studien schwanken in diesen Zahlen zwar stark, aber ein Umstand ist Fakt: Bis 2030 fehlen in Österreich Tausende Pflegekräfte. Der Wettlauf um die besten Köpfe wird härter, die Anreize "kreativer". Die Schweiz, Deutschland oder England seien im Auslandsrecruitment bereits viel weiter, in Österreich mangelt es noch an gut aufbereiteter Information und schlüssigen Prozessen zur Überführung potenzieller internationaler Fachkräfte in die Erwerbsarbeit.

Das Hilfswerk rittert seit anderthalb Jahren in Kolumbien um Kräfte. Dort lassen sich ...