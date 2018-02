Himmelsscheibe von Nebra macht Station im Keltenmuseum

Zwar ist es nur eine so genannte "Masterkopie" - eine kleine Sensation ist die neue Ausstellung des Keltenmuseums in Zusammenarbeit mit dem Salzburg Museum trotzdem.

Eine flache Kupferscheibe, verziert mit Goldauflagen, die unter anderem Gestirne, Sonne und Mond darstellen. Was unspektakulär klingt, ist eines der bemerkenswertesten Fundobjekte aus der europäischen Urgeschichte.

Die rund 3500 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra wurde 1999 im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gefunden und zeigt eine realistische Wiedergabe des nächtlichen Sternenhimmels der Zeit um 1500 v. Chr.

Warum aber widmet das Keltenmuseum dieser Scheibe eine Sonderausstellung? "Das Kupfer, aus dem sie hergestellt wurde - das so genannte Mitterberger Kupfer - stammt aus dem Bergbaurevier um Bischofshofen", erklärt Ausstellungskurator Holger Wendling. Der Archäologe ist Leiter der Dürrnbergforschung des Keltenmuseums Hallein.

Dass "nur" eine Kopie der Scheibe in Hallein zu sehen sei, schmälere die Bedeutung der Ausstellung nicht. "Es bleibt wenigen auserwählten Museen vorbehalten, eine der zwei Masterkopien der archäologisch höchst bedeutsamen Himmelsscheibe auszustellen. Sie ist bis ins Jahr 2022 ausgebucht." Das Original ist im Landesmuseum in Halle ausgestellt und wird nicht verliehen. "Die Versicherungssumme wäre astronomisch", so Wendling.

Die Himmelsscheibe ist aber nicht die einzige Attraktion der Sonderausstellung. Gezeigt wird auch der berühmte "Helm vom Pass Lueg" sowie eine Rekonstruktion des Helms, wie er vor 3000 Jahren ausgesehen haben könnte. Dazu kommen weitere Sammlungsobjekte aus dem Bestand des Salzburg Museums. Der Stadt Hallein sei die Archäologie ein besonderes Anliegen, betont Kulturstadträtin Eveline Sampl-Schiestl (ÖVP): "Wir unterstützen diesen Bereich deshalb mit 10.000 Euro."

Den Start der Sonderausstellung nahm Keltenmuseums-Leiter Florian Knopp zum Anlass, Bilanz über das vergangene Jahr zu ziehen. "20.441 Menschen haben das Keltenmuseum besucht. Besonders freut uns, dass das Angebot für Schulklassen verstärkt gebucht wurde", so Knopp.

Ausstellungsjahr 2018





mit vielen Höhepunkten

Das Jahr 2018 ist aber auch abseits dieser Sonderausstellung ein besonderes für das Keltenmuseum und das angegliederte Stille-Nacht-Museum. Im Keltenmuseum startet am 19. April die Vortragsreihe "Archäologie global". Zu Beginn werden neueste Forschungsergebnisse über die Eisenzeit auf dem Dürrnberg präsentiert.

Während der "Woche der Barrierefreiheit" vom 24. bis 28. April gibt es spezielle Angebote für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen sowie für Gehörlose und Gehörbeeinträchtigte und eine Führung in leichter Sprache. Im Herbst kehrt einmal mehr der beliebte Streitwagen zurück.

Das Stille-Nacht-Museum wird am 29. September nach einjähriger Umbaupause als Teil des Gesamtprojektes der Landesausstellung zum Thema "Stille Nacht! Heilige Nacht!" wiedereröffnet. Schon am 7. Juni wird das umgebaute Wohnhaus Franz Xaver Grubers im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorgestellt.

Die Sonderausstellung "Die Himmelsscheibe von Nebra" ist bis 12. August im Keltenmuseum zu sehen.