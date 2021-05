Hinter St. Virgil wächst ein kleines Paradies

Dort, wo zuvor nur Gras wuchs, sollen schon bald Salat, Erdäpfel, Bohnen, Karotten und Radieschen sprießen. Eine bunte Truppe aus der Umgebung von Aigen und Parsch widmet sich gemeinsam dem Gartenbau.

Aller Anfang ... heißt erst einmal sehr viel Schaufeln, Beetumrandungen und Zäune bauen, Wege mit Hackschnitzeln auffüllen, und Erde sieben.

Das, was jetzt schon sehr konkrete Formen angenommen hat und sich "Paradieschen" nennt, entstand buchstäblich auf der grünen Wiese. "Wir haben alles selbst auf die Beine gestellt und alle Arbeiten gemeinsam erledigt. Und es war sehr viel Arbeit", erzählt Obmann Christian Müller. Immerhin waren 240 Laufmeter Holzzaun und 350 Laufmeter Beetumrandungen vonnöten, eine halbe Tonne Kies plus an ...