Hinterglemm: Betrunkener Gast nach Rangelei mit Sicherheitspersonal verletzt

Eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf hat am Sonntagabend ein 21-jähriger ein stark betrunkener Urlaubsgast aus Deutschland bei einer Auseinandersetzung mit Security-Leuten einer Hinterglemmer Après-Ski-Bar erlitten.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Sonntag gegen 19:10 Uhr in Hinterglemm. Dort soll ein 22-jähriger deutscher Urlaubsgast in einem Après-Ski-Lokal von zwei Security-Mitarbeitern (30 und 38 Jahre alt) verletzt worden sein.

Im Polizeibericht heißt es: "Dabei dürfte es beim Verweisen der Gäste vom Außenbereich des Lokals zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, da sich der Gast seinen Angaben zufolge durch Zurückschubsen wehrte."

Der Deutsche laut Polizei gab an, dass er zu Boden gefallen sei und dabei Schläge gegen den Kopf bekommen habe. Er erlitt dabei eine Platzwunde am Hinterkopf, welche stark blutete.

Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Begleiterin des Mannes brachte das Rote Kreuz den Verletzten zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Zell am See.

Ein mit dem Security-Personal durchgeführter Alkohol-Vortest verlief negativ. Das Testergebnis mit dem Verletzten ergab hingegen 2,34 Promille.