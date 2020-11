Hinterm Weidezaun hat die Natur das Kommando

Auf dem Bio-Hof von Andreas Badinger dürfen die Milchkühe täglich raus. Neben den Weiden lässt er Platz für kaum gepflegte Streifen voller Vielfalt.

Eine halbe Kuh würde er damit schon durchfüttern. Das sagt Andreas Badinger, Bio-Landwirt aus Hüttenedt in Straßwalchen. Womit? Mit dem Ertrag jener naturbelassenen Streifen neben Kuhweiden, Gemüse- und Getreidefeldern, am Ufer des Haselbachs und entlang von Wald und Hecken.

Auf dem 20 Hektar umfassenden Areal seines Bio-Heumilch-Betriebes leben nicht nur 21 Milchkühe, Kalbinnen und Kälber, sondern unzählige Insekten, Käfer, Spinnen, Schmetterlinge und vieles mehr. Sie profitieren von der Naturverbundenheit des Naturschutzpraktikers und Biodiversitätsvermittlers. Auf dem Hof des experimentierfreudigen Landwirts finden regelmäßig Exkursionen statt. So nützen viele Kinder und Jugendliche den Hof für das Projekt "Schule am Bauernhof", zudem ist der Bauernhof ein Demonstrations- und Versuchsbetrieb.

Seit 2013 hat sich der Landwirtschaftsmeister der Biodiversität dem Schutz und der Förderung der Artenvielfalt verschrieben. Bereits vor 20 Jahren pflanzte er etwa 3000 Quadratmeter Hecken am Waldrand. Dunkellila leuchten die Früchte des Schlehdorns, rot Hagebutten und Kornelkirschen von den Sträuchern.

Rund um die Hecke haben über 1000 Tiere einen Platz

"Hier haben über 1000 Tiere einen Platz, nur Streuobstwiesen können das noch toppen", sagt Badinger. Alle zehn Jahre muss er die Sträucher auf 20 bis 30 Zentimeter kürzen, "sonst wird das früher oder später ein Wald". Bis vor einigen Jahren befand sich der Weidezaun noch direkt neben der 400 Meter langen Hecke, wo auch die seltene Goldammer nistet. Andreas Badinger zwackte vor ein paar Jahren vier Meter auf der gesamten Länge von der Weide ab und lässt seitdem in der sogenannten Krautschicht "die Natur arbeiten. Das ist ein ganz spezieller Lebensraum", kommt der passionierte Single-Landwirt ins Schwärmen. Kein Wunder, denn bis zu 900 Arten von Lebewesen bilden sich auf diesen wertvollen Flächen.

Nach und nach erweiterte er derartige Blühstreifen entlang aller Wiesen und Äcker auf einen bis sechs Meter Breite. Auch neben dem Haselbach hat er pro Seite je drei Meter dauerhaften Raum für Nützlinge geschaffen.

Mehrjährige Brachflächen werden im Schachmuster gemäht

Heute sind auf seinem Land bereits mehrjährige Brachflächen zu sehen, die "über den Winter stehen bleiben". Hier nisten Feldlerchen oder Sandbienen. "Da kommt alles zuawa", sagt Badinger. Er freut sich genauso über einen Dachs, der unterm Holzstapel wohnt, wie über Hasen und Rehe, die sich an den besonderen Kräutern und Pflanzen auf den "ungepflegten" Streifen laben. Ungepflegt stimmt nicht ganz, denn ab und zu müssen auch jene Streifen - vorsichtig - gemäht werden, um die Artenvielfalt zu gewährleisten. Bestenfalls als Stroh kann er diesen Schnitt für seine Kühe verwenden. "Ich mähe die Feldraine abwechselnd, wie ein Schachmuster, dass die Nützlinge in das nächste Fleckerl wechseln können", sagt er.

An die 40 verschiedene Pflanzenarten befinden sich hier und "je Art rechnet man mit zehn Tierarten, die davon leben". Das heißt, es tummeln sich etwa 400 verschiedene Arten von Insekten - Spinnen, Bienen, Heuschrecken etc. - auf den Blühflächen. Gegenüber dem Hofgebäude - bis 2007 wurde der Wirt z' Hüttenedt bewirtschaftet - befindet sich hinter der Landstraße das Gemüsebeet. Hier gedeiht Lagergemüse - Kartoffeln, Karotten, Rote Bete, Kraut - prächtig; ganz ohne chemische Mittel, denn die natürlichen Feinde des Kohlweißlings - "die Raupen würden alles fressen" - übernehmen den Vertilgereinsatz im Gemüsebeet. Auch eine Schneckenplage konnte aufgrund der Nützlinge rundherum nicht wirklich aufkommen. Und da sind ja noch der Hahn und seine zwei Hühner, die sich nun im Spätherbst an den in der Erde vergrabenen Schneckeneiern gütlich tun.

Auf dem Hof des Biobauern fand kürzlich im Rahmen der "Woche der Landwirtschaft" ein Vortrag zur Biodiversität statt. Eines der Projekte der Landwirtschaftskammer Salzburg heißt "Lebensraum Wiese". Hier wird die aktive Anlage von Blühflächen auf ertragreichen Standorten forciert. Das Projekt startete 2018.

Saatgutmischung mit 35 Kräuter- und 13 Gräserarten

Landwirte können seither freiwillig eine zertifizierte, mehrjährige Saatgutmischung auf einer ertragsbetonten Grünlandfläche mit drei oder mehr Nutzungen pro Jahr einsäen. Die Saatgutmischung beinhaltet 35 Kräuter- und 13 Gräserarten und wird zu 100 Prozent vom Land Salzburg gefördert.

Der Blühstreifen mit einer Größe zwischen 200 und 3000 qm wird maximal ein Mal jährlich mit etwas Mist gedüngt und ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht. "Mittlerweile haben über 100 Flachgauer Landwirte eine Wildblumenwiese auf insgesamt etwa 15 Hektar angesäht. Und die Nachfrage für eine Anlage 2021 ist auch sehr hoch", sagt Franziska Oberlechner von der Bezirksbauernkammer Salzburg, zuständig für Naturschutzprojekte und Biodiversität.

In Zeiten des viel diskutierten Insektensterbens ist dieser Beitrag der Bauern ein sehr wichtiger", sagt sie. Im Frühjahr wurden einige der Wildblumenwiesen sowie daneben liegende Mehrschnittwiesen unabhängig evaluiert.

Wildblumenwiese mit 60 Pflanzenarten und 35 Tiergruppen

Demnach haben die relativ kleinen Blühflächen eine große Wirkung auf die Biodiversität. Auf einer Wildblumenwiese befinden sich zweieinhalb mal mehr Pflanzenarten (in Zahlen: 60) und doppelt so viele Tiergruppen (35) als in einer Mehrschnittwiese. "Aber auch auf diesen ist die Bilanz sehr positiv, denn rund 25 verschiedene Pflanzenarten sowie 17 Tiergruppen finden sich auch hier", sagt Oberlechner.