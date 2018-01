Hinterreit ist wieder Hotspot der Skistars

Vor den Olympischen Spielen arbeiten viele Weltcup-Asse im kleinen Skigebiet Hinterreit am Feinschliff. Die Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Henrik Kristoffersen waren vor ihren Triumphen vor Ort.

Nahezu jeder, der im Skisport Rang und Namen hat, schaut bei Peter Hörl vorbei. "Oft sind sechs Weltcup-Nationen gleichzeitig da. Es ist ein reges Kommen und Gehen", sagt der Pistenmeister. Vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang habe sich noch eine Vielzahl an Athleten angekündigt, darunter das US-Team mit den Aushängeschildern Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn.

"Gratuliere, guat host gschoben". Hörl erntet viele Schulterklopfer und Danksagungen wie diese. Auf ihn ist Verlass, bei Wind und Wetter. Am Mittwoch voriger Woche zeigte das Wetter viele Seiten. Es gab Neuschnee, zwischenzeitlich klarte es auf, dann folgte stürmischer Wind, gepaart mit Schneefall. Der Landwirt war seit halb vier Uhr früh damit beschäftigt, die Pisten in Schuss zu bringen. Bei der Präparierung musste er sich sich teils auf das Gefühl verlassen, weil die Sicht so schlecht war. Unwirtliche Bedingungen, die ihn an Hermann Maier erinnerten. "Als es hieß zusammenzupacken, wollte der Hermann weitertrainieren." Zusammenpacken wollte auch Christian Schwaiger nicht. Der Saalfeldener Speed-Trainer der deutschen Herren steckte einen Super-G-Kurs zwei Mal, zwischendurch beseitigte Hörl die Neuschneemassen. Eine Zeit lang ging also gar nichts, dann konnten die Deutschen und die ebenfalls von Kitzbühel angereiste zweite Garde der Norweger doch noch trainieren. "Es ist ein schwieriger Berg mit Pistengarantie, selbst beim größten Sauwetter. Ein super Training für den Super-G in Kitzbühel war möglich", sagte Schwaiger. Er hat eine schlagkräftige Truppe aufgebaut, schickte Athleten wie Josef Ferstl, Andreas Sander und einen gewissen Thomas Dreßen die Hinterreit-Piste hinab.

Für Dreßen, Absolvent des Skigymnasiums Saalfelden, schlug auf der Streif dann die große Stunde. Er raste am Samstag zum Abfahrtssieg. "Es freut mich sehr", sagt Hörl. "Auch für den Christian."

Dreßen war nicht der einzige Hahnenkammsieger, der vorige Woche in Hinterreit trainierte. Das norwegische Technikteam mit Henrik Kristoffersen buchte die ganze Woche zwischen den Rennen in Wengen und Kitzbühel. "Peter sorgt immer für sehr gute Bedingungen, eine Top-Vorbereitung ist möglich", sagte Kristoffersen und schickte hinterher: "Ich nehme Angriff auf den Sieg." Gesagt, getan: Der Norweger gewann den Kitzbühel-Slalom souverän.

Österreichische Speed-Asse wie Max Franz, Matthias Mayer und Hannes Reichelt trainierten in der Weihnachtszeit bei Peter Hörl, vorige Woche sagten sie ihr Kommen wegen des schlechten Wetters kurzerhand ab. Kurios: Von der Schweiz waren nur die Trainer da. Die Mannschaft mit Stars wie Beat Feuz nahm den Hubschrauber. Dieser schaffte es aufgrund des schlechter werdenden Wetters aber nur bis nach Erpfendorf. So teilte der Pongauer Andreas Evers, einstiger Coach von Hermann Maier und jetzt Speed-Trainer der Schweizer Herren, mit seinen Kollegen bloß den Mittagstisch mit Hörl. "Für die Schweizer hat das Training hier Tradition. Das hat mit Michael von Grünigen und Sonja Nef angefangen. Pro Saison sind die Weltcup-Athleten acht bis zehn Tage hier", sagt Evers. Hörl kommen die Worte von Didier Cuche in den Kopf, der einst gesagt habe: "Die Piste hat alles, was ich brauche." Steile Übergänge genauso wie ein Flachstück.

"Wenn's normal gelaufen wäre, hätten wir am Mittwoch, dem trainingsfreien Tag bei den Hahnenkammrennen, 30 Athleten aus Kitzbühel begrüßt", sagt Stefan Schild. Er ist der Koordinator hinter dem Ansturm, vergibt seit zehn Jahren die Trainingszeiten: "Einige Buchungen kommen schon im April." Norwegens Technikteam hat bei Peter Hörl bereits angekündigt, 2019 wiederzukommen. In der Woche vor Kitzbühel.

"Es geht auch ohne WLAN-Gondeln"

Mit seinen zwei Schleppliften hat Peter Hörl im Wettrüsten um die meisten Pistenkilometer nichts zu melden. Das interessiert ihn auch gar nicht. Er zeigt, wie es auch ohne großen Komfort und Schnickschnack gehen kann: "Ohne Sitzheizung und WLAN-Gondeln."

Die Überlebensformel hat zwei Seiten. Auf der einen steht die große Beliebtheit bei Familien, Schulen, Anfängern, Pensionisten. "Es ist einfach ein netter Lift von unten rauf - in einer Super-Lage", sagt Hörl. Auf der anderen Seite steht die Trainingsstrecke, die bei Nachwuchsläufern aus den heimischen Skiclubs genauso Anklang findet wie bei den Skistars rund um den Globus. Die würden sich sogar um die Schlepplifte reißen. Denn: "Nach einem Trainingslauf kühlen die Muskeln nicht so schnell aus."

Bei der Führung seines eigenständigen Kleinstskigebietes, das er im Jahr 1992 um den zweiten Schlepplift erweiterte, hat Hörl in den vergangenen Jahrzehnten kein Risiko gescheut. "Ich brauche ja dieselbe Ausrüstung wie die ,Großen'. Vom Kontosystem über die Beschneiungsanlage bis zum Pistengerät." Letztlich funktioniere es nur, weil hier, im Grenzgebiet zwischen Saalfelden und Maria Alm, alle zusammenhelfen: "Die ganze Familie steht dahinter."