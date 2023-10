Hinterseer Hotelier Albert Ebner sieht Tourismus bei nachhaltiger Mobilität am richtigen Weg

Elektromobilität, PV-Anlagen-Boom und dichtere Öffi-Takte machen den Tourismus nachhaltiger, sagt WKS-Spartenobmann Albert Ebner.

Alber Ebner (52) ist Hotelier in Hintersee und Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Salzburg.

Wie funktioniert nachhaltige Mobilität im Tourismus?Albert Ebner: In meiner Heimatgemeinde Hintersee läuft derzeit ein Pilotprojekt über drei Jahre, bei dem man stündlich sieben Tage die Woche von 6 Uhr Früh bis 20 Uhr am Abend mit dem Bus bis an den Talschluss kommt. Wer im Winter mit Ski- oder Langlaufkleidung oder Ausrüstung unterwegs ist, fährt sogar gratis. Heruntergebrochen auf eine Region, ist das ein gutes Beispiel, wie man Leute vom Individual- zum öffentlichen Verkehr bringen kann.

Wie läuft das bisher?Wir haben viele Gäste, die unter anderem wegen der Parkproblematik nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren wollen. Die nehmen jetzt den Bus. Der größte Teil kommt natürlich noch mit dem Auto. Zwischen fünf und acht Prozent der Gäste reisen aber schon öffentlich an. Nach der Pilotphase wird geschaut, wie der verdichtete Takt angenommen wurde. Es geht ja nicht nur um den Tourismus, sondern den Nahverkehr in der Region.



Wie kann Nachhaltigkeit im Tourismus noch ausschauen?Manche Regionen setzen schon seit vielen Jahren darauf. Das reicht von E-Taxis bis hin zu Rufbussen. Sehr aktiv ist Werfenweng mit seinen autofreien Zonen. In Wagrain und Kleinarl wurde ein gemeinsames Nachhaltigkeitskonzept erstellt. Auf meinem eigenen Haus habe ich bereits 1996 die erste PV-Anlage errichtet und seither ständig erweitert. 30 E-Bikes, die meinen Gästen zur Verfügung stehen, kann ich damit jedes Mal laden. Auch bieten wir Shuttle-Fahrten mit dem E-Bus an, setzen auf regionale Lebensmittel und stellen selbst mineralisiertes Wasser her.



Wie schlägt sich die Branche?Es gibt Berechnungen der Statistik Austria, wonach sich der Fußabdruck im Tourismus sehr positiv entwickelt hat. In der Branche wurde in Energieeffizienz investiert, Häuser thermisch saniert und PV-Anlagen errichtet.



Ließe sich das Skigebiet mit vor Ort erzeugtem Strom betreiben?Bei uns wäre die Chance da. Zwei der vom Land definierten Vorrangzonen für Windkraft liegen im oder direkt am Gemeindegebiet von Hintersee. Wenn hier Windräder entstehen, würde das die Chance eröffnen, das erste mit Windkraft betriebene Naherholungsgebiet entstehen zu lassen. Das wäre spannend für die geplante Ganzjahresdestination.



Was sind die Herausforderungen der Elektromobilität?Die große Herausforderung wird das Stromnetz sein. Wenn etwa bei uns in Hintersee noch zehn Leute auf die Idee kommen würden, E-Ladestationen zu installieren, würde das das Netz überlasten. Man würde den Strom nicht mehr ins Seitental hereinbringen. Es wird immer mehr Strom erzeugt, die Frage ist aber, wie man ihn an den Mann bringt.



Was fordern Sie von der Politik?Den Ausbau der Infrastruktur - vor allem, wenn bald wirklich keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr in Europa gebaut werden. Wenn ich 60 Hotelgäste mit 30 E-Autos im Haus habe, komme ich mit meinen vier Ladestationen à 22 kW nicht weit. Es wird mehr Infrastruktur oder etwas anderes geben müssen. Vielleicht kommt ja Wasserstoff zum Tragen. Auch das Radwegenetz ist ein Thema. Mittlerweile sind so viele Menschen mit dem Rad unterwegs, dass das in Seitentälern, wo nur eine Straße hineinführt, zum Problem wird. Regionen, die in die Infrastruktur investieren, werden künftig Vorteile haben.

Termin: Am Freitag, 13. Oktober, um 10 Uhr ist Albert Ebner Podiumsgast bei einem Expertengespräch über nachhaltige Mobilität im Tourismus im Rahmen der IMFS-Messe der SN auf dem Salzburgring.