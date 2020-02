Hirschrufmeisterschaften waren fest in Pongauer Hand

Am Freitag fanden die 18. Österreichischen Hirschrufmeisterschaften statt - bei der "Hohen Jagd" in Salzburg. Die ersten drei Plätze gingen an drei Pongauer. Am Sonntag stehen die Internationalen Meisterschaften auf dem Programm.

Am Freitag fanden die 18. Österreichischen Hirschrufmeisterschaften statt - bei der "Hohen Jagd & Fischerei" im Messezentrum Salzburg. 13 Kandidaten traten zum Vergleichskampf an. Die Pongauer waren dabei eine Klasse für sich: Der Sieg ging an Günther Kreuzer vor Patrick Obersamer (beide aus dem Gasteinertal). Dritter wurde Fritz Hochleitner aus Goldegg. Günther Kreuzer tritt am Sonntag nochmals "in den Ring" - bei den Internationalen Hirschrufmeisterschaften. Quelle: SN