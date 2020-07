Histo Cup: Am Salzburgring drehen die historischen Wagen ihre Runden

Am Freitag gegen 19 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Hallwang ein Verkehrsunfall. Eine Fahrradlenkerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Chronik

