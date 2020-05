Historische Aufnahmen begeistern

Auf der Facebook-Seite "Historischer Pongau" gibt es alte Schätze aus dem Bezirk zu bewundern.

Das Bild zeigt eine Heuernte am Mitterberg. Kinder und Erwachsene sind mit Heugabeln ausgestattet und Pferde unterstützen die schwere Arbeit.

"Das Bild dürfte irgendwann zwischen 1946 und 1948 aufgenommen worden sein", mutmaßt ein Mitglied der Facebook-Seite "Historischer Pongau".

Die Corona-Krise hat durchaus auch ihre positiven Seiten. So wuchsen das Interesse und die Anzahl von schönen, alten Aufnahmen aus der Vergangenheit. "Wir haben auf unserer Seite in dieser Zeit enorm viele Zugriffe und neue Mitglieder bekommen", sagt Albert Gruber. Über Facebook ist Gruber vor Jahren auf die Gruppe "Historischer Pinzgau" aufmerksam geworden und der emsige Sammler von historischen Antiquariaten, Dokumenten oder Fotos gründete die Gruppe für den Pongau.



Rege Diskussionen zu Bräuchen und Menschen

Der Bäckermeister, gebürtiger Pinzgauer und Administrator der Seite, ist selbst fasziniert von alten Bildern und verschollenen Schätzen der Region. Gruber sammelt privat historische Liebhaberstücke und "scheinbar Nutzloses" wie einen entsorgten Sessellift-Stuhl aus dem 48er-Jahr oder rettet alte Madonnenstatuen aus einem Abrisshaus.

Zahlreiche neue Beiträge stammen auch von Sepp Brandauer. Der Werfenwenger Finanzbeamte postet regelmäßig eindrucksvolle Bilder aus einem bereits vergriffenen Fotoband ("Salzburger Photographien, 1900-1950").

"Der wurde von Josef Kettenhuemer erstellt", erzählt Brandauer. Kettenhuemer war gebürtiger Oberösterreicher und arbeitete als Gendarm in mehreren Salzburger Bezirken. Seine Fotos wurden in Zeitungen und auch als Ansichtskarten abgebildet. Akribisch auch die Aufzeichnungen zu den Fotografien. So gab der Hobbyfotograf nicht nur Ort und Datum, sondern auch die Uhrzeit seiner Aufnahmen an. Neben Spekulationen zu den Ansichten wird in dieser Facebook-Gruppe auch über die Geschichten dahinter diskutiert, so manche erinnern sich selbst noch an alte Gebäude oder kennen die abgebildeten Gegenden und geben Hinweise. Täglich wird von den Mitgliedern der Gruppe gepostet. Die interessanten Bilder und die Geschichten dahinter führen öfters zu regen Diskussionen über Menschen und alte Bräuche: "Die Gruppe lebt."

Gruber würde sich allerdings noch mehr Administratoren für den "Historischen Pongau" wünschen und auch ein persönliches Treffen der aktiven Mitglieder, "etwa auf einer Alm, wie es auch die Pinzgauer machen".

Nachdem nicht nur der "Historische Pinzgau", sondern auch der "Historische Pongau" einen Nerv der Zeit trifft, regt Gruber an, "dass es auch einmal Zeit für eine solche Seite aus dem Lungau wäre. Vielleicht findet sich jemand, der das gerne übernehmen möchte."