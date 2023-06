Historische Persönlichkeiten führen durch die Halleiner Geschichte

Huber führte die Gäste weiter zum Pfannhauserplatz. Da sagte er: "Hall bedeutet nicht Salz, so wie es viele in der Schule gelernt haben. Es bedeutet Überdachung über einer Sudpfanne."

Der Kornsteinplatz war die nächste Station. Im Mittelalter war das ein Marktplatz, auf dem das Korn "scheffelweise" verkauft wurde. Der Kastenbrunnen auf dem Platz lieferte für die Bewohnerinnen und Bewohner aller Häuser das kostbare Nass. Fließendes Wasser, Bäder und Toiletten gab es in den Häusern damals nicht. Die Notdurft wurde daher so lange auf die Straße geleert, bis Krankheiten ausbrachen und der Fürsterzbischof Hygienebestimmungen einführte. Um sich gründlich zu säubern, gingen vor allem die Männer in die Badgasse und gönnten sich ein Bad. Die "Zuber" wurden allerdings von den zahlreichen Waschmägden nur ein Mal täglich mit frischem und heißem Wasser befüllt.

Das ganz spezielle Blau der Halleiner Stutzen

Die Bergarbeiter und -arbeiterinnen gönnten sich meist kein Bad. Sie konnten im Winter nicht in die Stollen. So schnitzten und strickten sie, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Spielwarenhändler Alois Oedl verkaufte die Holzfiguren weitum. Auch die gestrickten blauen Stutzen waren begehrt. Gefärbt wurden sie mit Indigo. Und der Färber erklärte, wie das wunderbare Blau fixiert wurde: "Mit Männerurin, weil er gleichmäßig sauer ist." Gesammelt wurde er in Holzeimern in den Brauereien. Huber führte in charmanter Weise durch den rund 1,5-stündigen Stadtrundgang. Auf dem Weg kamen weitere historische Persönlichkeiten zu Wort.

Die Führung findet noch am Mittwoch, 21. Juni, und am Donnerstag, 22. Juni, jeweils ab 18 Uhr statt. Die Kosten inklusive Museumseintritt betragen 15 Euro. Treffpunkt: Keltenmuseum Hallein.