Historisches Uhrwerk der Turmuhr von Stift St. Peter wurde revitalisiert

Das 1780 von Josef Bentele hergestellte Uhrwerk ist nun voll funktionstüchtig, aber nicht an die Turmuhr angeschlossen. Diese wird seit Jahrzehnten elektronisch betrieben.

Im Dezember hatte Turmuhrmacher Michael Neureiter mit der Renovierung des alten Turmuhrwerks der Stiftskirche St. Peter begonnen. Am Mittwoch konnte es Erzabt Korbinian Birnbacher erstmals per Kurbel in Betrieb nehmen. Wie viele Arbeitsstunden Neureiter in die Revitalisierung gesteckt hat, vermochte er nicht zu sagen. "Im Angebot standen 80 Arbeitsstunden. Damals habe ich gedacht, ich könnte das Werk vor Ort revitalisieren." Tatsächlich musste er es in Einzelteile zerlegen, in seine Garage nach Bad Vigaun transportieren. Dort wurde die rund 400 Einzelteile ...