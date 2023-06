Hitze ab Juli: Was ein heißer Sommer in Salzburg mit den Erdbeeren macht

Die Erdbeersaison hat begonnen - zwei Wochen später als erwartet. Grund dafür ist der nasse, kühle Frühling.

Am Vormittag Sonne, am Nachmittag Regen und Gewitter, vor allem in den Bergen - so lautete der Wetterbericht der vergangenen Tage für Salzburg. Zurückzuführen sei dieses gleichbleibende Wetter auf eine relativ flache Druckverteilung, erklärt Alexander Ohms von GeoSphere Austria. Da es keine massiv ausgeprägten Tief- und Hochdruckgebiete in Europa gibt, entsteht kaum Wind. Das hat zur Folge, dass sich derzeit wenig beim Wetter tut. Stabiler wird es ab Sonntag, die Temperaturen bleiben ähnlich, zwischen 20 und 25 Grad.

...