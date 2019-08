Hitze: Ozonwerte im Juli nur knapp eingehalten

Informationsstufe musste ein Mal ausgerufen werden. Und: Erhöhte Feinstaubwerte durch Großbaustelle an der A10.

Das Land publiziert monatlich die Ergebnisse des Luftgüte-Berichts. Der Juli reihte sich dabei nahtlos in die Rekordmonate ein. Durch Hitze, Sonne und Sommerwetter lag die mittlere Ozonbelastung im Juli über den langjährigen Vergleichsdaten, heißt es in dem Bericht. "An der Messstelle Wels wurde am 26. Juli der Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Es wurde daher gemeinsam mit Oberösterreich die Informationsstufe ausgerufen, obwohl in Salzburg der Grenzwert knapp eingehalten wurde. Am 27. Juli sorgte eine Schlechtwetterfront wieder für etwas niedrigere Ozondaten."

Die Großbaustelle auf der A10 zwischen Puch und Hallein verursachte höhere Feinstaubwerte. An zwei Tagen (4. und 15. Juli) wurde die Tagesgrenze für Feinstaub (50 Mikrogramm pro Kubikmeter) an der Messstelle Hallein A10 überschritten. Zudem habe der Urlauberreiseverkehr an der Tauernautobahn für eine erhöhte Konzentration an Stickstoffdioxiden gesorgt.

Meteorologisch gesehen habe es im Juli überdurchschnittliche Temperaturen gegeben. "Das Monatsmittel lag zum Beispiel in St. Johann im Pongau um zwei Grad Celsius über den Mittelwerten des Vergleichszeitraumes 1981 bis 2010. Die Niederschlagsmengen waren durch Gewitter unterschiedlich verteilt und reichten von 39 Prozent an der Messstelle St. Michael im Lungau bis 123 Prozent in der Stadt Salzburg. Die Sonnenstunden erreichten 84 Prozent bis 113 Prozent der Klimamittelwerte."



Quelle: SN