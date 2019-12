Neumarkter Maturantinnen luden im Rahmen ihrer Reife- und Diplomprüfung Schülerdelegationen aus Deutschland, Italien, Russland, Ungarn und den USA an den Wallersee ein.

So international wie die Teilnehmer war auch der von den fünf Maturantinnen ersonnene Titel der Austauschwoche. Der "International Summit of Culture and Theatre" brachte kürzlich immerhin Schüler aus Deutschland, Italien, Russland, Ungarn und den Vereinigten Staaten von Amerika nach Neumarkt. ...