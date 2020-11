HNO-Klinik steht bereit für Coronapatienten

Analog zu den Infektionszahlen steigt auch die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Betten in den Spitälern ungebrochen an. Wie geht es weiter?

Welche Coronapatienten in Salzburg wohin kommen, ist für Ärzte und Klinikmanager inzwischen zu einer täglich neuen großen Herausforderung geworden. "Die Situation ist extrem angespannt", erklären der führende Coronamediziner Salzburgs, Richard Greil, und Paul Sungler, Geschäftsführer der Landeskliniken. Steigt die Zahl der Patienten, die Spitalsbehandlung benötigen, wie zuletzt oder sogar noch stärker, dann müssen andere Spitalsleistungen weiter zurückgefahren werden. Im Fokus steht dabei zunächst die Hals-Nasen-Ohren-Klinik. "Wir stehen auf jeden Fall Gewehr bei Fuß", betont Sungler.

Am Wochenende hat sich nach Angaben von Wolfgang Fürweger, Sprecher der Landeskliniken, vor allem die Situation im Pongau zugespitzt. Im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach waren sowohl auf der Intensiv- (8 von 10) als auch der Normalstation (29 von 30) die Betten fast vollständig ausgelastet. Ausweichen will man in den nächsten Tagen hier besonders in die Landesklinik St. Veit, obwohl dort von 25 Betten auch schon 16 belegt sind. "Aber wir können hier auf 50 Betten aufstocken", sagt Fürweger.

Insgesamt waren am Sonntag in den Salzburger Kliniken 150 Menschen wegen einer Coronainfektion in Behandlung. Allein in der Uniklinik befinden sich davon 61 Patienten auf einer Normalstation und 14 in Intensivpflege. Das sind insgesamt 75 Patienten, ab 83 Patienten tritt die nächste Ausbaustufe in Kraft. Und das würde dann bedeuten, dass man auf der HNO-Klinik Kapazitäten freiräumt. Das heißt aber auch, dass weitere nicht dringend notwendige Eingriffe verschoben werden müssen. Zuletzt waren im Landeskrankenhaus nur noch 20 von 33 Operationssälen in Betrieb.

Geschäftsführer Paul Sungler setzt darauf, dass man auch die derzeit leer stehende Wehrle-Klinik im Andräviertel der Stadt Salzburg früher als am 16. November in Betrieb nehmen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass man in den nächsten Tagen dafür ausreichend Pflegepersonal mobilisieren kann. In diese Klinik sollen vor allem Covid-Patienten aus Pflegeheimen kommen, die abgesondert werden müssen, aber wegen eines milden Verlaufs nicht unbedingt Spitalspflege benötigen. Man versuche auch, Pflegeheimbewohner in St. Veit unterzubringen. Sungler: "In die Uniklinik kommen wirklich nur Menschen, die wir intensiv betreuen müssen."

Während die Spitalsmanager alles versuchen, um Betten, Ärzte und Pflegekräfte für Covid-19-Patienten aufzustellen, hat die Uniklinik mit Richard Greil jemanden, über dessen Studien sie auch an neueste Medikamente kommen. So erhalten Patienten in Salzburg zum Beispiel in einer Studie das Präparat APN01, das federführend der österreichische Genetiker Josef Penninger entwickelt. Das Medikament hindert das Coronavirus daran, in die Zelle zu gelangen. Erste Erfahrungsberichte sind hervorragend, Greil will aber noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor nicht alle Ergebnisse ausgewertet sind.

Den größten Erfolg hat man nach Angaben Greils bisher mit der entzündungshemmenden Wirkung von Cortison gemacht. Die Sterblichkeitsrate habe man dadurch um 34 Prozent verringern können. Die jüngsten Überlegungen gingen auch dahin, Aspirin stärker einzusetzen. Aber dazu fehlten noch valide Studienergebnisse. Greil ruft darüber hinaus alle Menschen zur Plasmaspende auf, die bereits eine Coronainfektion durchgemacht hätten. "Es gibt fast kein Plasma mehr, wir benötigen es vor allem bei Menschen, die selbst keine Antikörper bilden können. Dazu zählen in erster Linie Tumorpatienten." Die aktuellen Zahlen: In Salzburg wurden bis Sonntagnachmittag 10.402 Personen (+82 im Vergleich zu Sonntag früh) positiv auf Corona getestet. Nach dem Epidemiologischen Meldesystem sind derzeit 4932 aktiv infiziert. Aufgegliedert nach den Bezirken: Pongau 901, Tennengau 519, Lungau 184, Stadt Salzburg 1080, Flachgau 1665 und Pinzgau 583. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 60. In einem Seniorenwohnhaus der Stadt Salzburg wurden fünf Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv getestet.