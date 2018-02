Hobbyköche an den Herd: Wer kocht die Jury ein?

Der Koch- und Genussverband sucht den besten Hobbykoch, die beste Hobbyköchin Österreichs.

"Ganz leicht wird es nicht werden, mich zu beeindrucken", sagt Andreas Döllerer, mehrfach ausgezeichneter Haubenkoch und "Koch des Jahres". Er und der frühere Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer werden Teil jener Jury sein, die am 5. April bei Miele in Wals-Siezenheim Salzburgs besten Hobbykoch küren wird. Döllerers Tipp für die Bewerber: "Setzt auf wenige Hauptzutaten und lasst deren Geschmack wirken. Weniger ist mehr. Bei mir zählt natürlich auch die perfekte Gartechnik, aber das Allerwichtigste ist der Geschmack!"

Sowohl für Döllerer - der mit seiner "Cuisine Alpine" ohnehin ein Vertreter heimischer Produkte ist - als auch für Mödlhammer zählen regionale Herkunft der Zutaten. "Ich sehe den Wettbewerb auch als Anreiz dazu, zu zeigen, was Salzburg kulinarisch zu bieten hat", so der ehemalige Politiker. Er selbst sei zwar alles andere als ein begnadeter Koch, aber: "Ich bin ein begnadeter Genießer. Als Nichtraucher verfüge ich über ausgezeichnete Geschmacksnerven und ich bin ein Fan der bodenständigen Küche."

Mit in der Jury ist auch Kabarettist Christoph Fälbl. Seine Lieblingsspeise ist übrigens "Fleischlaberl mit Erdäpfelpüree". Auch er rät den Kandidaten zu Zurückhaltung: "Nur keine überkandidelten Speisen!" Ausgelobt hat den Hobbykochwettbewerb der Koch- und Genussverband. Mitmachen kann jeder begnadete Hobbykoch - solange er diesen Beruf nicht professionell ausübt und das auch in der Vergangenheit nicht getan hat. Noch bis 29. März können sich Hobbyköchinnen und Hobbyköche schriftlich mit einem dreigängigen Menü für das Salzburger Landesfinale bewerben. In der Miele-Schauküche haben sie zwei Stunden Zeit, das Menü zuzubereiten. Fertigprodukte sind natürlich tabu. "Egal ob Hummer oder Tofu: Es kommt auf Kreativität und roten Faden an, die sich durch das Menü ziehen sollten. Gemeinsam mit den Köchen unseres Partners Miele wählen wir dann die Kandidaten für die Landesausscheidung aus", erklärt Michi Lefor vom Koch- und Genussverband. Die besten drei Salzburger Hobbyköche treten am 14. April zum Bundesfinale in Wien an. Dort wird es dann eine Stufe schwieriger, denn die Köche sehen sich dort mit einem ihnen unbekannten Warenkorb konfrontiert, aus dem sie dann aus dem Stegreif ein dreigängiges Menü zaubern dürfen. Infos und Anmeldungen: www.oekgv.at

(SN)