Hochbetrieb auf Salzburger Flughafen: Geglückte Landung im Schneechaos

Schnee und Skiurlauber in Massen: Der Salzburger Flughafen hat ein verrücktes Wochenende hinter sich.

Nicht nur, dass das erste Wochenende des Jahres traditionell eines der stärksten für den Salzburger Flughafen ist. Diesmal verschärfte stundenlang anhaltender starker Schneefall am Samstag den Hochbetrieb zusätzlich.

96 Jets mit vorwiegend britischen, skandinavischen und deutschen Skiurlaubern landeten allein am Samstag in Salzburg. Das sind rund vier Mal so viel wie an einem durchschnittlichen Betriebstag. Auch der Sonntag lag mit 30 Landungen ein wenig über dem Durchschnitt. Doch da hatte das Bodenpersonal zumindest nicht mehr so sehr mit den winterlichen Witterungsverhältnissen zu kämpfen.