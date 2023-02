Hochbetrieb für die Pistenrettung

Skigäste hoffen, ihre Hilfe nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Doch allein im Snow Space Skigebiet wurden die Pistenretter heuer schon 862 Mal gerufen.

Der Notruf kommt über das Mobiltelefon. "Ein Kind ist gestürzt. Schmerzen im Bereich der Rippe", bekommen David Vötter und sein Kollege über das Handy mitgeteilt. Dann muss es schnell gehen. "Meistens fährt einer von uns dann zur Unfallstelle", erklärt der 23-jährige Notfallsanitäter.

In den Semesterferien haben die Einsatzkräfte im Skigebiet Snow Space Salzburg besonders viel zu tun. In dieser Saison rückten dort die Pistenretter bereits zu 862 Einsätze aus. In den österreichischen Schulferien verdoppelt sich laut Statistik die ...