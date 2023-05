Hochgeschwindigkeit am Tamsweger Center Court

Aufsteiger Tamsweg 1 startete mit einem 8:1-Kantersieg gegen Oberalm in die neue Saison.

Es war wohl das erste Mal in Tamsweg, dass ein Tennisball nach Aufschlag eines Spielers mit rund 200 km/h im Sand einschlug. Marko Goles Babic, einst eines der größten Talente Kroatiens und jetzt Tamswegs neue Nummer 1, zeigte zur Freude der vielen Zuschauer gleich in seiner ersten Partie seine Klasse.

Und dennoch war es alles andere als ein Spaziergang. Oliver Fischer hatte auf vieles eine Antwort und hielt im ersten Satz erstklassig dagegen. Ergebnis: 7:5, 6:1. Während Oberalm ein paar Spieler vorgeben musste, konnte Mannschaftsführer Alexander Moser nahezu aus dem Vollen schöpfen. Am Ende stand eine geschlossene Mannschaftsleistung der neu formierten Tamsweger 1er-Mannschaft zu Buche. Endstand: 8:1. Am Samstag wartet in der Landesliga B um 13 Uhr gleich der nächste Kracher auf die Heimischen. Dann schlagen Antretter & Co. auswärts in Bischofshofen auf. Obmann Wolfgang Krabath: "Tennis auf diesem Niveau ist nur mit einer zeitgemäßen, modernen Infrastruktur möglich und die haben wir jetzt. Besonders freut es uns, mit Leo Moser vom Autohaus Kössler einen Dressensponsor gefunden zu haben, der uns schon 2015 beim Wiedereinstieg in der untersten Klasse unterstützte." Ab dem kommenden Wochenende wird es auch für alle weiteren Lungauer Tennismannschaften ernst. St. Margarethen trifft in der 4. Klasse 5 auswärts auf Kleinarl. Mauterndorf bekommt es in derselben Klasse auswärts mit Radstadt zu tun, Tamsweg 4 empfängt Wagrain. Spielbeginn jeweils um 14 Uhr. In der 3. Klasse 6 empfängt St. Michael 2 um 14 Uhr St. Veit. Und in der 3. Klasse 5 bekommt es Aufsteiger Tamsweg 3 auswärts mit Abtenau zu tun (14).

In der 2. Klasse 3 muss St. Michael 1 um 14 Uhr bei Eben ran.

Und Tamswegs wiedergegründete Damenmannschaft steigt am Samstag um 9 Uhr auswärts in Kuchl ins Meisterschaftsgeschehen ein.