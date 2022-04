Hochkalter: 38-Jähriger überlebt 80-Meter-Absturz durch Steilrinne

Am Ostersonntag stürzte ein 38-Jähriger am Hochkalter ab. Der Mann aus Deutschland war im Aufstieg zwischen dem Rotpalfen und dem Schönen Fleck ausgerutscht und 80 Höhenmeter und rund 120 Meter weit in Richtung Schöner Fleck abgestürzt, wobei er Glück im Unglück hatte und in 2130 Metern Höhe an einem großen Block hängen blieb.

Die Retter der Bergwacht Ramsau konnten den mittelschwer verletzten Mann bergen. Er wurden mit dem Hubschrauber "Christopher 14" zum Tallandeplatz und anschließend vom Berchtesgadener Roten Kreuz in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.

SN/leitner, brk bgl Die Absturzstelle.

Hier liegt der Hochkalter: