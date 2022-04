Hochkönig: Lawine riss am Birgkar eine Skifahrergruppe in die Tiefe

Drei Verletzte konnten sich noch in Sicherheit bringen und bis zu den alarmierten Einsatzmannschaften absteigen.

Das Unglück am Palmsonntag passierte in der bekannten Birgkar-Rinne im Hochkönigmassiv bei Mühlbach. Nach ersten Informationen war eine Gruppe von Tourengehern aus Kroatien in diesem Bereich unterwegs, als sich plötzlich ein Schneebrett löste. Das Ausmaß der Lawine war vorerst noch nicht bekannt. Die Schneemassen sollen jedenfalls drei Tourengeher der Gruppe erfasst und teilweise verschüttet haben. Es soll ihnen trotz der Verletzungen gelungen sein, sich aus den Schneemassen zu befreien.

Zur selben Zeit lief bereits der Einsatz der alarmierten Bergrettung und Alpinpolizei an. Maria Riedler, Hundeführerin der Bergrettung, schilderte unmittelbar danach: "Wir durften nach eindringlicher Warnung der Alpinpolizei aufgrund der herrschenden Lawinengefahr nicht unmittelbar zum Einsatzort. Zum Glück ist es der betroffenen Gruppe mit den drei Verletzten und nach ersten Informationen auch einem unbeteiligten Tourengeher gelungen, rund 100 Meter talwärts abzusteigen, wo sie dann versorgt werden konnten."

Laut dem Roten Kreuz standen zwei Notarzthubschrauber mit "Martin 1" und "Alpin Heli 6" sowie ein Krankentransportwagen im Einsatz. Die drei verletzten Skifahrer mussten in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden.