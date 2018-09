Hochleistungskunststoff aus Hallein ist weltweit gefragt

Von Backmaschinen über Stahlwerke bis zu Kränen und Hightech-Zügen: Die Kunststoffprodukte von Mertl Kunststoffe aus Hallein sind oft ebenso unscheinbar wie unverzichtbar in vielen Industrieanwendungen. Das ehemalige Handelsunternehmen hat seit 2012 einen steilen Aufstieg hinter sich.

Als "kompetenter Partner für Fertigteile, Halbzeuge und Zuschnitte aus thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen" bezeichnet sich Mertl Kunststoffe selbst auf seiner Homepage. Geschäftsführer Stefan Hernitz übersetzt salopp für den Laien: "Überall, wo sich etwas bewegt, sind wird drinnen." Das ist nicht übertrieben: Die oft individuell angefertigten Teile aus Hochleistungskunststoff werden in Backmaschinen in Cayerischen diskontmärkten ebenso verbaut wie in brasilianischen Stahlwerken, in Maschinen von Liebherr ebenso wie in Kränen von Palfinger. "Da stecken vielleicht mehrere Hunderttausend Euro an Stahl in dem Kran, aber ohne unser 500-Euro-Kunststoffteil geht es nicht." Auch der Weltkonzern Siemens setzt auf Kunststoffe made in Hallein: Die Seitenfenster für 30 Züge einer neuen Metro-Linie in Bangkok kommen von Mertl.

2012 hat Hernitz die rund 40 Jahre alte Firma von seinem Vater übernommen und ordentlich umgekrempelt: Der heute 32-Jährige kaufte den deutschen Vorlieferanten Comco EPP und verwandelte das Handels- in ein Produktionsunternehmen. Das Team wuchs von fünf auf 50 Mitarbeiter, mittlerweile beträgt der Gesamtjahresumsatz acht Mio. Euro. "Damals auf eigene Produktion umzustellen, war schon ein Risiko, aber es hat sich ausgezahlt, unsere Auftragsbücher sind voll. In Österreich gibt es so etwas wie uns eigentlich nicht, in Deutschland gibt es nur einige Konzerne aus der Stahlindustrie, die aber nur große Stückzahlen produzieren, nicht kleine Serien oder Einzelstücke wie wir", sagt der Salzburger, der das Kuchler Holztechnikum absolviert hat.

2019 soll der Standort in Hallein-Neualm erweitert werden "und dann möchten wir auch mit der Ausbildung eigener Fachkräfte beginnen". Was sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch ändern wird, ist der Name der Firma: Stück für Stück sollen die beiden Unternehmen von Hernitz unter dem Namen Comco EPP zusammengeführt werden.