Hochprofessionelle Drogenplantage im WG-Keller: Vier Deutsche in Salzburg angeklagt

Drei Männer und eine Frau, alle aus der Region München, mieteten laut Anklage im Salzburger Tennengau ein Haus und nutzten es in der Folge zum professionellen Anbau von Cannabis. Das erzeugte Suchtgift sollte den Ermittlungen zufolge nach Deutschland verkauft werden. Brisant: einer der Angeklagten, ein 36-jähriger Münchner, trat in Salzburg im Vorjahr als Organisator von Coronademos in Erscheinung.

Nach bereits längerer Observation hatten die Beamten des Kriminalreferats der Halleiner Polizei am 10. Februar dieses Jahres zugeschlagen: In einem bereits Ende 2019 von mehreren Deutschen angemieteten Haus in Oberalm wurde eine laut den Ermittlern "extrem professionell" betriebene Cannabisplantage ausgehoben; insgesamt beschlagnahmte man rund sechs Kilogramm größtenteils schon abgeerntetes und portioniertes Cannabiskraut und Cannabisharz. Für die vier im Haus wohnenden Deutschen - drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 48 Jahren - klickten die Handschellen. Brisant: Ein Verhafteter, ein gebürtiger Münchner (36), entpuppte sich als Organisator mehrerer Protestdemos in Salzburg gegen die Coronamaßnahmen.

Jetzt hat die Salzburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen die vier Deutschen wegen der Verbrechen des Suchtgifthandels und der Vorbereitung zum Suchtgifthandel erhoben. Erwächst die den Beteiligten bereits zugestellte Anklageschrift in Rechtskraft, wird ihnen am Landesgericht vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) der Prozess gemacht. Laut der von Staatsanwältin Elena Haslinger erstellten Anklage sind die drei beschuldigten Männer in Deutschland bereits wegen Drogendelikten vorbestraft. Der 36-Jährige weist sogar sechs einschlägige Vorstrafen auf.

Ab dem Winter 2019/20, so Haslinger, habe das Quartett den Plan gefasst, in dem Haus in Oberalm professionell große Mengen Suchtgift anzubauen, um es mit Gewinn in der deutschen Heimat zu verkaufen. Ab April 2020 wurde der Keller gezielt zur Indoor-Plantage umgebaut; die Angeklagten investierten demnach 10.000 Euro in "Grow Tents" zur Pflanzenaufzucht, in eine automatisierte Bewässerungsanlage, eine bewegliche Beleuchtungsanlage sowie in ein Klimagerät, damit kein Cannabisgeruch nach außen dringt. Die Polizisten entdeckten vier Aufzuchtzelte mit Pflanzen in unterschiedlichen Wuchshöhen, um quasi durchgehend ernten zu können. Der Erstangeklagte (48) ist als Einziger umfassend geständig. Das Quartett wird von den Rechtsanwälten Kurt Jelinek, Franz Essl, Philipp Wolm und Markus Kobler verteidigt.