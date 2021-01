Hochrisikogruppe: Wer zählt dazu?

Ab Anfang Februar können sich alle über 80-Jährigen für die Corona-Impfung registrieren lassen: entweder im Internet unter www.salzburg-impft.at oder über die Gesundheitshotline 1450. Wer Risikopatient ist, entscheidet der jeweilige Hausarzt.

Auch sogenannte Hochrisikogruppen erhalten dann unter Umständen bereits ihre Impfung. Ob jemand in diese Gruppe fällt, entscheidet der zuständige Hausarzt anhand einer vom Gesundheitsministerium ausgegebenen Liste. Die entspricht im Wesentlichen der bisherigen Aufzählung der Risikogruppen, ergänzt wurde sie um die Trisomie 21. Außerdem zählen demente Personen in Heimen, aktive Krebs- und chronische Herzerkrankungen sowie Transplantierte oder teils auch Diabetiker dazu. Im Kern gehe es um die Frage, wie gut der Patient medikamentös eingestellt sei, wie stabil Betroffene mit ihren Vorerkrankungen leben könnten, schildert der Salzburger Allgemeinmediziner Richard Barta: "Das einzuschätzen, ist jetzt die Kunst der Hausärzte."

Es gehe weniger um einzelne Krankheitsbilder als um eine Einschätzung, wie schwer betroffen die Menschen seien. So werde jemand mit einer ausgeprägten Fettsucht oder extrem erhöhtem Bluthochdruck priorisiert, obwohl man natürlich nicht sagen könne, jeder Übergewichtige oder jeder mit erhöhtem Blutdruck werde vorgezogen. Barta geht davon aus, dass sich viele in die Hochrisikogruppe hineinreklamieren werden.

Ein besonderes Abwägen braucht es in dieser Frage bei Menschen, die Immunsuppressiva nehmen. Niedrig dosierte Cortison-Gaben rechtfertigen möglicherweise kein Vorziehen in der Impfabfolge, bei hohen Gaben wirkt die Impfung nicht. Weil es dauern wird, bis das Gros der Bevölkerung geimpft ist, ist es nötig, sich parallel dazu in nächster Zeit regelmäßig testen zu lassen, am besten ein Mal pro Woche. In der Stadt ist das kostenlos im Messezentrum (Halle 10) möglich. (Mo. bis Fr., 8 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr) Neu ist: Es braucht eine Anmeldung unter www.salzburg-testet.at - dafür kommt das Ergebnis direkt aufs Handy.