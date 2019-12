Hochsaison für die Flugrettung

Wer verunglückt oder unter einem akuten medizinischen Problem leidet, landet nicht selten an Bord eines Hubschraubers der Flugrettung. Während des Winters sind zwei Rettungshubschrauber im Pongau im Einsatz.

Gerade noch sitzen wir gemütlich an einem Tisch, als ein schriller Alarm dieses unterbricht: Auf der B 99 gab es einen schweren Verkehrsunfall. Der Verunglückte wird bereits von einem Notarzt vor Ort künstlich beatmet.

Unmittelbar nach der Alarmierung steigen Mediziner und Pilot in den Helikopter, wo Letzterer auf dem rechten vorderen Sitz mit dem Anlassen der Turbinen beginnt.

Flugretter Gerhard Eder überwacht diesen gesamten Vorgang von außen und steht dabei mit dem Piloten in Funkkontakt. Erst wenn die Triebwerke rund laufen und auch sonst alles in Ordnung ist, steigt der Flugretter ebenfalls in den Hubschrauber und verriegelt seine Tür. Sekunden später zieht der Pilot den Hubschrauber zügig in die Höhe und nimmt Kurs in Richtung des zuvor gemeldeten Notfallortes.

Die gerade begonnene Wintersaison ist die stärkste Zeit für die Crew. In St. Johann sind zwei Rettungshubschrauber, nämlich Martin 1 und Martin 10, stationiert. Neben sieben Flugrettern und vielen Notärzten sind es mehrere Piloten, die sich im täglichen Dienst abwechseln. Heute fliegt Captain Andi Ployer die EC 135, eine der modernsten Maschinen samt Autopilot.

Lebensrettung ist Teamarbeit. Das beweist die gemeinsame Diskussion, die sich mit der nächsten Alarmierung an diesem Tag ergibt: Ein Patient soll in ein Krankenhaus nach Innsbruck überstellt werden. Doch dichter Nebel auf den Bergen und die bevorstehende Dunkelheit lassen das Team an einem sicheren Transport zweifeln. Man diskutiert gemeinsam vor einem Bildschirm über mögliche Flugrouten: "Der Pilot ist für die Sicherheit des Hubschrauberteams letztverantwortlich", meint Ployer, auch wenn alle Fakten im Team besprochen werden, er ist es, der schließlich entscheidet. "Die teilweise hoch technisierte Arbeit des Teams ist bis in das kleinste Detail standardisiert und läuft nach einem konkreten Schema ab", sagt Flugretter Eder, der auch Ausbildungsleiter der Martin Flugrettung ist: "Laufende externe und interne Fortbildungen und Trainings und Standards sind oberstes Gebot."

Während Pilot und Notarzt Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind, vereinigt der Flugretter gleich bis zu drei Berufe in einem: Er fungiert als eine Art "Co-Pilot" während des Fluges, als Notfallsanitäter am Einsatzort und ist darüber hinaus bei Einsätzen im alpinen Gelände noch ausgebildeter Bergespezialist.

Während des Rückflugs kommt die Meldung zu einem weiteren Notfall: Ein verletzter Skitourengeher muss geborgen werden und braucht dringend medizinische Hilfe.

Ob Skiunfall, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Verkehrsunfall - das Schicksal hält sich nicht an Uhrzeiten. "Wir haben längst die Ausbildung für Nachtflüge samt Nachtfluggeräten gestartet", sagt Eder, "doch derzeit wird nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang geflogen." Eine Flugrettung während der Nacht sei technisch möglich, würde mehr Personal und damit Mehrkosten von etwa 700.000 bis 900.000 Euro erfordern, so Heli-Austria-Firmenchef Roy Knaus.