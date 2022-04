Hochstapler hielt Hoteliers zum Narren - Unterkünfte, Bargeld und Auto ergaunert

Einmal war er ein Gitarrelehrer, dann wieder ein Geschäftsmann, dann funktionierte angeblich die Bankomatkarte nicht - immer wieder fand ein 47-jähriger Oberösterreicher naive Mitmenschen, die ihm Geld, Unterkünfte und ein Auto zur Verfügung stellten. Jetzt klickten für den Mann in Hallein die Handschellen.

Nach einer monatelangen Betrugstour und einem Schaden von mindestens 20.000 Euro nahmen Beamte der Polizeiinspektion Hallein am Dienstagabend den 47-jährigen wohnsitz- und beschäftigungslosen Oberösterreicher fest. Der Mann wollte zu diesem Zeitpunkt, seinen noch nicht bezahlten Aufenthalt in einem Hotel zu verlängern.

Die Hotelbesitzerin war der Gast aber schon zuvor merkwürdig erschienen und deshalb die Polizei verständigt. Die Polizisten nahmen den Oberösterreicher mit auf die Inspektion und mussten danach jede Menge Schreibarbeit erledigen - schon allein wegen der Anzahl der Delikte.

Betrugstour startete im Herbst

Denn der 47-Jährige war im Herbst 2021 laut Polizeibericht zu einer mehrmonatigen Betrugstour aufgebrochen. Damals arbeitete er noch als Betreuer einer Firma in Wels und nutzte dabei das Vertrauen von zumindest vier Kunden aus, um sich Bargeld von rund 10.000 Euro zu erschleichen. Der Beschuldigte gab auch vor, als Gitarrenlehrer zu arbeiten und sich Geld zum Ankauf von Gitarren für sich und seine Schüler auszuleihen.

Tatsächlich verprasste er das erschlichene Geld für seinen Lebensstil und für seine Spielleidenschaft. Ab Jänner residierte er in unterschiedlichen Hotelbetrieben hauptsächlich in Oberösterreich, etwa in Ried oder Vöcklabruck.

Er wollte zahlen, aber er konnte es halt nicht

Stets bekundete er seine Zahlungswilligkeit, der er jedoch nie eine Art von Zahlungsfähigkeit folgen ließ. Allerdings schaffte er es sogar in einem Fall, sich eine Monatspauschale in einem Hotel für zwei Monate auszuhandeln. In einem anderen Hotel gelang es ihm mit seinem Auftreten, sich vom Personal Bargeldbeträge von fast 2000 Euro zu borgen.

Dann wurde dem Mann doch der Boden zu heiß unter den Füßen. In einer "Nacht- und Nebelaktion" (Polizeibericht) türmte er aus dem letzten Hotel in Oberösterreich nicht ohne frech die Nachricht zu hinterlassen, dass er die offene Rechnung von mehr als 6000 Euro bald begleichen werden.

Der Trick mit der Bankomatkarte

Mit einem zuvor geliehenen Auto, das er ebenfalls nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht hatte, tankte er zumindest zweimal an Tankstellen, ohne zu bezahlen. An einer Tankstelle gab er gegenüber dem Pächter an, seine Bankomatkarte vergessen zu haben und brachte den Mann sogar noch dazu, ihm 150 Euro zu "leihen".

Schließlich kam er in den Tennengau. Am Donnerstag der Vorwoche stieg er als "Geschäftsreisender" für mehrere Tage in einem Hotel ab. Und wie schon mehrmals erfolgreich angewandt zog er auch hier den Trick mit der vermeintlich defekten Bankomatkarte aus dem Hut - und erschlich sich 350 Euro.

Reisetätigkeit endete bei der Polizei

Im Bericht der Polizei steht dann: "Am 25. April endete seine Reisetätigkeit vorerst auf der Polizeiinspektion in Hallein. Der Mann verfügt über keinerlei Barmittel und gab an, völlig zahlungsunfähig zu sein. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung in die JA Salzburg an."

In den vergangenen Monaten wurden bereits etliche Anzeigen bei oberösterreichischen Polizeidienststellen erstattet. Insgesamt gestand der Beschuldigte bislang 13 Betrugs- und Veruntreuungshandlungen. Der derzeit bekannte Gesamtschaden durch offene Hotel- und Tankrechnungen, offene Benützungsgebühren des veruntreuten Pkw (dieser wurde in Hallein von der Polizei sichergestellt) und das Ausleihen von Bargeld beläuft sich auf rund 20.000 Euro.