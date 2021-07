Hochwasser-Brennpunkte in ganz Hallein

Im öffentlichen Blickpunkt beim Hochwasser am vergangenen Samstag standen naturgemäß die katastrophalen Bilder des Kothbachs, der sich durch die Halleiner Altstadt pflügte. Aber nicht nur dort verzeichnete man verheerende Schäden.

Griesrechen

Neben den betroffenen Altstadt-Straßenzügen verwüstete das Wasser aus dem Kothbach auch den benachbarten Ortsteil Griesrechen - der Hochwasserschutz an der Salzach wirkte wie eine Staumauer für das vom Berg kommende Wasser. "Es ist alles vollgelaufen wie eine Badewanne. Ohne die Mauer wären es sicher 30 Zentimeter weniger gewesen", meint ein Anrainer. Noch drastischer drückte sich ein Nachbar aus: "Hätte ich Sprengstoff daheim gehabt, hätte ich selbst ein Loch in die Mauer gesprengt." So aber liefen zahllose Häuser ...