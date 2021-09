Hochwasser Hallein: Erste Hilfsgelder fließen

Zwölf Halleiner Familien erhielten vergangene Woche die ersten Hilfsgelder der Stiftung Oekoreich. Auch der Katastrophenfonds des Landes will diese Woche die ersten Auszahlungen vornehmen. Die Stadtgemeinde berät kommende Woche über die weitere Vorgangsweise

Rund 6500 Euro hatte die Stiftung Oekoreich für die Hochwasserbetroffenen gesammelt. Diese wurden am vergangenen Freitag an zwölf Familien ausgezahlt, die besonders hart getroffen waren. Auch LH-Stv. Christian Stöckl, Bürgermeister Alexander Stangassinger und mehrere Gemeindevertreter wohnten der Veranstaltung bei, bei der sich sechs der Familien persönlich die Hilfe in Form von Halleiner Kelteneuros abholten. Zudem erhielten sie eine Geschenkbox mit Gutscheinen und Aufmerksamkeiten der Halleiner Wirtschaft.

Der Kontakt zur Stiftung war durch die Abtenauerin Caroline Hubble zustande gekommen: ...