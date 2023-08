Hochwasser in Bad Gastein: Weltberühmter Wasserfall als braune Sturzflut

BILD: SN/FMT PICTURES/PP Der braune Wasserfall – extreme Lage in Bad Gastein. BILD: SN/FMT PICTURES/PP Der braune Wasserfall – extreme Lage in Bad Gastein.

In Mittersill liegt der Pegelstand der Salzach knapp vor der Alarmstufe. In Neukirchen bittet die Feuerwehr alle Einwohnerinnen und Einwohner, sich in oberen Stockwerken aufzuhalten. Nach schweren Unwettern am Wochenende in Salzburg hält der Dauerregen weiter an. Vor allem Innergebirg führt derzeit ein Tief aus südwestlicher Richtung zu beachtlichen Niederschlagsmengen. Laut dem aktuellen Lagebericht des Hydrographischen Dienstes ist im Oberpinzgau bis hin zum frühen Montagnachmittag mit Niederschlägen von weiteren 50 bis 60 Millimetern zu rechnen. In den kommenden Stunden ist also weiterhin mit steigenden Pegelständen zu rechnen. "Die Lage spitzt sich zu", sagte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See am späten Vormittag.

BILD: SN/FF NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER Aktuelle Bilder aus Neukirchen am Großvenediger: Die Freiwillige Feuerwehr baut derzeit den Hochwasserschutz auf.

In Mittersill liegt der Pegelstand der Salzach am Montagvormittag bei 5,22 Metern. Das liegt knapp unterhalb der Alarmstufe. Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill ist derzeit damit beschäftigt, den mobilen Hochwasserschutz zu errichten. Laut Vorhersage werden am Montag in den frühen Abendstunden die höchsten Durchflüsse erwartet.

Rauris: Landesstraße aufgrund von Überschwemmungen gesperrt Die Pegelstände stiegen in den frühen Morgenstunden auch andernorts rapide an: In Neukirchen am Großvenediger, Bramberg und Hollersbach bauen die Einsatzkräfte der Feuerwehren derzeit ebenfalls den Hochwasserschutz auf. Die Feuerwehr Neukirchen bittet zudem alle Einwohnerinnen und Einwohner, von unnötigen Fahrten und Spaziergängen abzusehen und sich in den oberen Stockwerken der Häuser aufzuhalten. In Wallnerau im Pongau stieg der Wasserstand am späten Montagvormittag auf 3,36 Meter und hat damit auch hier die Warngrenze überschritten. In Rauris ist die Landesstraße aktuell wegen Überschwemmungen gesperrt.