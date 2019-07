Hochwasser nach Starkregen - Zivilschutzalarm im Lammertal

80 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen Stunden teilweise im Nordstau der Alpen gefallen. In der Tennengauer Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt ist Montagfrüh Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Starke Regenfälle hatten den Rußbach über die Ufer treten lassen.

SN/ff rußbach Unwetteralarm in Rußbach am Paß Gschütt (Symbolbild).

Seit etwa fünf Uhr früh ist die Feuerwehr in der Tennengauer Gemeinde mit allen verfügbaren Kräften im Großeinsatz. Sowohl die Straße nach Abtenau (B 166) als auch die Verbindung ins benachbarte Gosau mussten gesperrt werden. Welche Schäden das Wasser an den Straßen angerichtet hat, ist noch nicht bekannt. "Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde derzeit abgeschnitten ist und der Rußbach über die Ufer getreten ist und Teile des Ortes überflutet hat, haben wir heute um 6.20 Uhr Früh Zivilschutzalarm ausgelöst", so Markus Kurcz vom Katastrophenschutzreferat des Landes. Durch den starken Regen sind auch die Wasserstände der großen Flüsse gestiegen und haben die Warngrenze überschritten. Die Salzach hat in Mittersill die Alarmstufe 1 erreicht. Es werde Hochwasserschutzmaßnahmen gesetzt und die Aktivierung der Hubbrücke vorbereitet. SN/lmz/fabian scharler Hochwasseralarm an der Salzach in Mittersill – die Situation Montagfrüh, 29. Juli. SN/lmz/fabian scharler Hochwasseralarm an der Salzach in Mittersill – die Situation Montagfrüh, 29. Juli. Bereits am Wochenende war vor Starkregen und den damit einhergehenden möglichen Folgen im Land Salzburg gewarnt worden. So hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Landes Salzburg vom Sonntag: "Heute Nacht ist mit Gewittern und Starkregen zur rechnen, die zu lokalen Überschwemmungen, erhöhten Pegelständen der Flüsse und Murenabgängen führen können, so die Prognosen der ZAMG und des Hydrografischen Dienstes des Landes, mit denen der Katastrophenschutz des Landes in engem Austausch ist und der Verhaltens-Empfehlungen abgibt. Heute Nacht, wird es in relativ kurzer Zeit wird - so die Prognosen - im ganzen Land, vor allem aber im Nordstau, starke landregenähnliche Niederschläge geben, die der trockene Boden nur mehr schwer aufnehmen kann." Weitere Informationen folgen. Empfehlungen für die Bevölkerung Vermeiden sie in der Nacht von Sonntagabend auf Montagfrüh unnötige Autofahrten. Säubern sie Ihre Regenwasser-Einlaufschächte. Schließen Sie die Fenster unter Erdniveau. Dichten Sie, vor allem auf hang- und grabenseitigen Gebäudeteilen, Ihre Kellerschächte ab. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr und verzichten Sie während der Nachtstunden auf Reparatur- und Aufräumungsarbeiten. Treffen Sie Vorkehrungen für mögliche Stromausfälle. Quelle: SN

