Hochwasser verursachte in Salzburg binnen 20 Jahren 400 Millionen Euro an Schaden

2002 zerstörte ein Jahrhunderthochwasser weite Teile Salzburgs. Es folgten weitere verheerende Ereignisse, aber auch 250 Millionen Euro, die in Schutzbauten investiert wurden. Eine Bilanz.

"Todesopfer und Chaos in Salzburg", titelten die "Salzburger Nachrichten" am 13. August 2002. Am Tag zuvor war nach anhaltendem Regen der Pegel der Salzach auf 8,26 Meter gestiegen, Brücken wurden gesperrt, Notquartiere aufgebaut. Das leckgeschlagene und gerade einmal zwei Monate alte Salzachschiff "Amadeus" wurde österreichweit zum Symbol des Jahrhunderthochwassers.

Besonders betroffen waren damals neben der Stadt Salzburg auch der Tennengau, Flachgau und Pinzgau. Zwei aufeinanderfolgende Tiefdruckgebiete führten innerhalb von 24 Stunden zu Niederschlagsmengen von jeweils 150 Liter pro ...