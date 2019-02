Hochwassergefahr wegen Rekordwinters in Salzburg nicht höher

Meteorologe zerstreut Befürchtungen, dass die extremen Schneemengen im Frühling die Gefahr für Hochwässer erhöht.

Die Schneefälle im Jänner bezeichneten selbst erfahrene Meteorologen als "Jahrhundertereignis". Rund einen Monat später liegt der Schnee vielerorts noch immer mehrere Meter hoch. Nach einem kurzen Kälteeinbruch wird es wieder frühlingshaft. Dass die enormen Schneemengen in den kommenden Wochen und Monaten die Gefahr von größeren Hochwässern begünstigen könnten, dem widerspricht Bernhard Niedermoser, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg. "Diese Furcht ist in der Bevölkerung recht verbreitet, aber unbegründet", sagt Niedermoser.