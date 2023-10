Hochwasserschäden: Reitclub Gastein bleibt dank Spenden bestehen

Der Fortbestand des RC Gastein stand nach Schäden durch das Hochwasser im August auf der Kippe. Eine Kombination aus Spenden und Eigenfinanzierung sichern nun den Fortbestand.

Das Hochwasser im Gasteiner Tal im August traf auch den Reitclub (RC) Gastein, einen der ältesten im Land, schwer: Der gesamte Reitplatz wurde komplett zerstört, Präsident Rudolf Pföhs sprach in den PN von 40.000 bis 50.000 Euro Schaden. Selbst nach Unterstützungsleistungen aus dem Katastrophenfonds und vom Salzburger Pferdesportverband blieben rund 20.000 Euro Selbstbehalt übrig: "Das ist mehr als existenzbedrohend. Wenn sich das nicht finanzieren lässt, müssen wir zusperren."

Fortbestand ist gesichert

Jetzt, rund zwei Monate später, klingt Pföhs um ein Vielfaches optimistischer: "Der Fortbestand ist dank vieler privater Spenden aus der Reitsportszene und einer Eigenfinanzierung von unserer Seite gesichert." Die Anlage werde voraussichtlich heuer bereits wieder benützbar sein. "Nächstes Jahr können wir dann unser 60-jähriges Bestehen mit dem Dressurturnier und den Landesmeisterschaften begehen", freut sich der RC-Präsident.

Spendensammlung im Tennengau

Dafür mitverantwortlich ist auch Pia Hermetinger von der URG Thomanbauer in Bad Vigaun. Das Schicksal der Pongauer Kollegen ließ auch sie nicht kalt: "Dort wird Kindern reiten gelernt, was eh schon Mangelware ist, es wird heilpädagogisches Reiten gemacht, dazu werden einige der wenigen Turniere in Salzburg veranstaltet."

Also organisierte sie auf kurzem Weg Hilfe: Anfang Oktober lud sie auf dem Gelände der URG zum Reitunterricht, Tierärztin Elisabeth Just-Vogel bot Behandlungen für Pferde an, Kinder konnten mit Ponys spielen und das Team bereitete ein Buffet vor - alles gegen freiwillige Spenden.

Auch andere Reitvereine aus der Region beteiligten sich mit Unterstützungsleistungen. Bei einem Turnier am Georgenberg und in zwei Geschäften wurden Spendenboxen aufgestellt. Hermetinger und ihr Mann Martin Schnöll stockten die Spenden am Ende noch mit Vereinsgeldern und privaten Mitteln auf. So kamen letzten Endes 3800 Euro zusammen, die aus dem Tennengau ins Gasteiner Tal wanderten. "Diese super Aktion hat uns natürlich sehr weitergeholfen und wir freuen uns sehr über die vielseitige Hilfe", zeigt sich Pföhs dankbar.