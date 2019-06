Hochwassersituation am Wochenende wieder "potenziell kritisch"

Schmelzwasser und hohes Gewitterrisiko werden am Samstag die Pegel wieder ansteigen lassen. Die Maximalwerte der vergangenen Tage sollen aber nicht erreicht werden. Die Gewittergefahr lässt aber eine genaue Vorhersage nicht zu.

Im Süden Salzburgs werden die Pegel der Salzach am Wochenende wieder deutlich ansteigen. Das Schmelzwasser sorgt wieder für hohe Pegelstände der Salzach, am Samstag steigt das Gewitterrisiko erheblich. Am Donnerstag und Freitag habe man kurz durchatmen können, weil die Temperaturen in höheren Lagen zurückgegangen seien und die Schneeschmelze etwas gebremst wurde, heißt es in einer Aussendung des Landes Salzburg. "Wir rechnen aber in Absprache mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG am Freitag und Samstag wieder mit einem Temperaturanstieg und somit wieder mit mehr Schmelzwasser", heißt es in der Aussendung.

Gewittergefahr am Samstag

Durch lokal auftretende Gewitter Innergebirg könne sich die Abfluss-Situation an der Salzach und ihren Zubringern zwischen Wald im Pinzgau und Werfen wieder verschärfen und die bisherigen Maximalwerte der vergangenen Tage erreicht werden. "Mit einem Ausufern der Salzach wird nach derzeitigem Wissensstand nicht gerechnet. Weiter flussabwärts von Werfen rechnen wir mit Pegelständen im Bereich der Meldegrenze bis knapp darüber", heißt es weiter.

Hochwassergefahr lokal potenziell kritisch

Insgesamt sei die Situation nicht kritisch, für lokale Ereignisse könne man das aber nicht genau vorhersagen. "Aufgrund der möglichen Kombination mit örtlichen Gewittern wird die Gesamtsituation aber als lokal potentiell kritisch gesehen. Der Katastrophenschutz, der Hydrographische Dienst und die ZAMG halten daher engen Kontakt, die bisher getroffenen Hochwasserschutzmaßnahmen bleiben aufrecht, um im Falle des Falles schnell reagieren zu können", meldet das Landesmedienzentrum. Die Einsatzkräfte seien informiert.

Quelle: SN