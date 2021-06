Hochzeitsbranche blickt verhalten optimistisch in den Sommer

Masken, Test- und Registrierungspflicht, limitierte Gästezahl, verfrühte Sperrstunden. Heiraten hat auch schon einmal mehr Spaß gemacht. In den Sommer blickt die Branche verhalten optimistisch.

Verwirrend. Unübersichtlich. Ein Hin und Her. Mühsam. Das sind Begriffe, die Hochzeitsausrichter in den Mund nehmen, fragt man sie nach dem kollektiven Befinden in ihrer Branche.

Die Coronapandemie hat auch die Trauungen einbrechen lassen. 2020 fanden auf Stadtgebiet um 28 Prozent weniger statt als im langjährigen Durchschnitt (um die 1120). Fast doppelt so hoch wie bundes- und landesweit fiel dieser Einbruch in der Mozartstadt aus. Der Grund liegt auf der Hand. "Es beschritten weit weniger touristische Paare den Weg zum Altar", erklärt Franz Schefbaumer, Leiter des Standesamts im Schloss Mirabell.

Knapp ein Drittel der Hochzeiten fand nicht statt

Das Minus schlägt auf viele involvierte Sparten durch. Sie sei jetzt quasi ein Jahr "total gestanden", sagt Daniela Kainz, Hochzeitsplanerin seit 2013. Das Gute im Schlechten: Viele Leute mussten zwar bis zu vier, fünf Mal verschieben, platzen ließen aber die wenigsten ihr Fest. Jetzt ist ein gewisser "Brautstau" erkennbar. Kainz will es - aufgrund der nach wie vor unsicheren Situation - langsam angehen lassen. Sie rechnet damit, im Juli wieder inländische Hochzeitsfeiern abwickeln zu können. Für Mitte August haben erste touristische Paare gebucht. Für September, Oktober sind Kainz' Bücher voll.

Gastro hofft auf mehr Möglichkeiten ab Juli

Gerald Stocker, Geschäftsführer der Gassner Gastronomie, hofft, dass ab Juli wieder mehr möglich sein wird. "Aktuell blockieren viele Paare Termine - und verschieben dann ein ums andere Mal", erzählt er. Die Brautpaare würden in den Startlöchern scharren. Im Gasthaus zu Schloss Hellbrunn machen Veranstaltungen 80 Prozent des Jahresumsatzes aus, im Stieglkeller 50 Prozent. Hochzeiten spielen eine maßgebliche Rolle. Das trifft auch auf Maria Awender von der Blumengalerie in Himmelreich zu. "Die entfallenen Hochzeiten aus dem Vorjahr können wir nicht mehr wettmachen, aber derzeit ist ein gewisser Rückstau spürbar."

Die Tendenz gehe zu kleinen, feinen Hochzeiten. Die Paare bräuchten zwar keine Tischdeko mehr für 100 Personen, würden sich aber dafür handwerklich Hochwertiges gönnen, so die Floristin.

Änderungen brachte Corona auch für Andrea Streitwieser von Cake Couture mit sich. "Immer, wenn leicht geöffnet wurde, wollten plötzlich alle", sagt sie. Hochzeitstorten und Sweet Tables müssen heute viel kurzfristiger aufgestellt werden. Derzeit stünden die Zeichen bei den Brautpaaren auf "go", es gebe viele Buchungen, vor allem für die Zeit August, September. Die Paare würden nicht weniger Geld investieren, aber es sei schon so, dass die Hochzeiten durch Corona kleiner geworden seien, meint auch sie. Dieser Trend trifft sich mit der Einstellung von Helmut Dschulnigg, der seine Anna im Juni ehelichen wird: "Wir wollten sowieso im kleinen Kreis feiern, das ist unser Stil. Corona kommt uns da sogar zupass."

Lockerungen für Hochzeiten ab 10. Juni

Trauungszeremonien an sich sind derzeit erlaubt, sowohl standesamtlich als auch kirchlich - allerdings mit Maske, Abstand etc.



Mit Feiern wird es ab 10. Juni leichter

Die Sperrstunde wird dann von 22 auf 24 Uhr verlegt. Bis zu acht Erwachsene dürfen wieder an einem Tisch im Innenbereich, bis zu 16 im Freien sitzen. Der Mindestabstand wird von zwei auf einen Meter reduziert. Aufrecht bleibt die "3G-Regel": Zutritt nur für Getestete, Geimpfte und Genesene.