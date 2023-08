Höhenangst: Alpinistin konnte aus eigener Kraft nicht mehr von Schönfeldspitze absteigen

Zwei Rettungseinsätze hat am Sonntag das Team des Salzburger Polizeihubschraubers Libelle fliegen müssen. Der Gründe für die Einsätze waren eher ungewöhnlich.

Sonntagnachmittag wurde das Team des Polizeihelikopters nach Maria Alm beordert. Der Einsatzort war die Schönfeldspitze in 2653 Metern Höhe. Dort konnte eine 44-jährige Österreicherin wegen plötzlicher Angstzustände nicht mehr selbstständig absteigen. Ihr Begleiter setzte den Notruf ab. Mittels Seilbergung wurde die Frau zum Riemannhaus geflogen und dort abgesetzt.

Erst am Dienstag der Vorwoche war eine 29-Jährige Oberösterreicherin beim Abstieg von der Schönfeldspitze während eines Hagelgewitters ausgerutscht und 200 Meter in den Tod gestürzt.

Kurz vor dem Einsatz in Maria Alm war das Helikopterteam im Pongau gefordert. Eine 29-jährige Deutsche hatte sich per Notruf gemeldet, nachdem sich ihr Vater (52) unterhalb des Gipfels des Bärenstaffels in Altenmarkt verstiegen hatte. Der Tochter hatte zuvor kurz ihren Rucksack abgestellt, dieser war jedoch in das steile Gelände gerollt. Der Vater wollte diesen Rucksack wieder zurückholen und geriet dabei in Bergnot. Der 52-Jährige wurde mittels Seilbergung unverletzt aus der Bergflanke geborgen.