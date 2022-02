Höhepunkt der Omikron-Welle in Salzburg ist erreicht

Seit Tagen ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit leichten Schwankungen nach oben und unten stabil. Und auch in den Spitälern müssen wegen der Versorgung der Covidpatienten keine Operationen verschoben werden. Die Experten warnen dennoch vor Übermut.

In den Bezirken innergebirg sinken die Infektionszahlen bereits deutlich, im Zentralraum Salzburgs steigen sie hingegen noch. Insgesamt heißt das aber für Landesstatistiker Gernot Filipp, dass die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen vorerst auf dem derzeitigen Niveau verbleiben wird, also der Höhepunkt der Omikron-Welle vorerst erreicht ist. Derzeit deute jedenfalls nichts darauf hin, dass es so wie Anfang Jänner mit der Sieben-Tage-Inzidenz wieder steil nach oben gehen werde.

Am Mittwoch lag der Inzidenzwert zwar mit 2865 wieder ...