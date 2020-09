Höhere Strafen für Raser: Katis Mutter hat ein Etappenziel erreicht

Im April starb ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall. Seither setzt sich Sabine Peterbauer dafür ein, dass es härtere Konsequenzen für Raser gibt. Jetzt ist der Meinungsumschwung in der Bundespolitik angelangt. Doch ihr Ziel hat die Salzburgerin für sich selbst noch nicht erreicht.

Die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat nun höhere Strafen für Raser angekündigt, die bis zur Beschlagnahmung des Autos für extreme Raser reichen sollen. Diese Maßnahmen sollen so rasch wie möglich umgesetzt werden.

Die Nachricht hat Sabine Peterbauer mit Erleichterung vernommen. Auch wenn es am Freitag erneut ein schwerer Tag für die Salzburgerin war, weil Katis Urne am Nachmittag beigesetzt wurde. Peterbauer hatte ihre 27-jährige Tochter Katrin am 10. April bei einem Verkehrsunfall zwischen Henndorf und Eugendorf verloren. Ein ...