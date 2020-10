Höhlenforscher in Salzburg: Er klettert im Inneren der Berge

Georg Zagler erforscht Höhlen. Sein Terrain: der Untersberg. Warum Teile der Höhlen die Namen von Orten aus "Der Herr der Ringe" tragen und welches Gericht ihn in den Tiefen bei Kräften hält.

Es ist schlechtes Wetter in Salzburg, der einzige Grund, warum Georg Zagler an diesem Vormittag Zeit hat. Es tröpfelt. Für den Geologen bedeutet das: Heute keine Bohrungen im Freien, um die dafür benötigten Maschinen nicht zu gefährden.

Stattdessen sitzt er in seiner Wohnung in Leopoldskron, die zeitgleich auch sein Büro und Materiallager ist. Zagler ist selbstständiger Geologe und verdient sein Geld, indem er Aufträge von Ingenieurbüros erfüllt. Im Winter jedoch verbringt der Höhlenforscher seine Zeit in den Tiefen ...