Höhlenretter bargen Verletzte aus Lamprechtshöhle

Die Frau verletzte sich bei einem Besuch der Lamprechtshöhle. Eine Frau hatte sich in der Walterhalle am Knie verletzt.

Am Freitagnachmittag waren die Höhlenrettung und das Rote Kreuz in der Lamprechtshöhle in St. Martin bei Lofer im Einsatz. Eine Frau hat sich in der Walter-Halle etwa 500 Meter vom Höhleneingang entfernt am Knie verletzt.

Sie war aus einer Leitersprosse ausgerutscht, sagt Monika Feichtner, die Leiterin der Höhlenrettung. Die Halle gehört zu jenem Bereich der 62 Kilometer langen Höhle, der für Touristinnen und Touristen gewöhnlich nicht zugänglich ist. Die Deutsche war jedoch Teil einer Führung durch den Forscherteil der Höhle - in Begleitung einer geprüften Höhlenführerin. Die Verletzte konnte nicht mehr eigenständig aus der Höhle gelangen.

Die Bergrettung war mit sieben Helferinnen und Helfern vor Ort. Das Rote Kreuz war mit einem Notarztteam im Einsatz. Die Frau war um kurz nach 17 Uhr wieder im Freien und wurde ins Spital nach St. Johann gebracht.