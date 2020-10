Höllwart am Weg nach oben

Maria Höllwart kämpft so stark wie nie zuvor. Die Judokas von ESV Sanjindo zeigen allgemein wieder großartige Leistungen. Höllwart und Sebastian Dengg eroberten jeweils einen Staatsmeistertitel.

Wiederholt jubeln durfte die St. Johannerin Maria Höllwart. Die 21-Jährige holte sich kürzlich in Oberwart (Burgenland) bereits zum vierten Mal in der allgemeinen Klasse den Staatsmeistertitel. Sie siegte klar mit Ipponsiegen in all ihren Kämpfen. Ein Ippon im Judo bedeutet übrigens immer den sofortigen Sieg für den Judoka und ist damit die höchste mögliche Wertung.

"Mir war bewusst, dass jeder einen Sieg von mir erwartet", so die ständige Topfavoritin Höllwart, die im Finale sogar stürzte, "aber ich habe ...