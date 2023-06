Hof: 18-Jähriger stürzte mit PS-starkem BMW 60 Meter in eine Waldböschung

Junger Mann, leistungsstarkes Auto, zu hohe Geschwindigkeit - dieser Mix hat in der Nacht auf Donnerstag in Hof bei Salzburg zu einem Verkehrsunfall beigetragen, bei dem es mit viel Glück beim Sachschaden blieb.

Am Donnerstag gegen zwei Uhr war ein 18-jähriger Bosnier mit seinem weißen BMW auf der Wolfgangsee Straße von Fuschl kommend in Richtung Hof bei Salzburg unterwegs. In Bereich von Baderluck dürfte der unroutinierte Lenker den dortigen Kreisverkehr übersehen haben.

Im Polizeibericht steht: "Er kam nach eigenen Angaben zufolge aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von der Straße ab. Er touchierte mehrere Straßenleitpflöcke, querte den baulich getrennten Radweg und schoss über eine Waldböschung rund 60 Meter in die Tiefe. Ein Baum bewahrte den Pkw und seien Lenker vor einem noch tieferen Absturz."

Ein Zeuge, der den Unfall akustisch wahrgenommen hatte, alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der Lenker wurde durch die Rettungskräfte geborgen. Ein mit dem Bosnier durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der 18-Jährige gab an, dass er unverletzt sei. Aufgrund des starken Aufpralles wurde er jedoch zur genaueren Abklärung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Mit einem Spezialkran konnte der Pkw im Laufe des Tages geborgen werden. Für die aufwendige Bergung musste die Wolfgangseebundesstraße im Bereich des Kreisverkehr Baderluck für einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.