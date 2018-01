Hof: Baum stürzte auf zwei Wanderer

Die zwei Pensionisten wurden verletzt.

Zwei Wanderer wurden am Dienstag in Hof bei Salzburg durch einen umstürzenden Baum veletzt. Ein 49-jähriger Landwirt hatte die knapp 30 Meter hohe Buche umgeschnitten. Der Baum fiel auf einen Forstweg, auf dem gerade zwei Pensionisten spazierten. Äste des Baumes trafen die 73-jährige Salzburgerin und ihren Begleiter, einen 75-jährigen Einheimischen.

Die Frau wurde laut Polizei zu Boden geworfen. Sie erlitt Verletzungen am Kopf, der Flachgauer an der Schulter und an den Armen. Der Landwirt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ersten Informationen zufolge hatte er keine Warnschilder aufgestellt und den Forstweg nicht abgesichert. Der 49-Jährige hatte die Arbeiten zusammen mit seinem Vater in seinem Wald durchgeführt.

(SN)