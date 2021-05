Hof: Konflikt um Ferienbetreuung und Rätsel um die Kosten

In die Auseinandersetzung zwischen ÖVP und SPÖ mischt sich auch die Landespolitik ein.

Der gemeindepolitische Konflikt um die Ferienbetreuung in Hof beschäftigt Eltern ebenso wie die Landespolitik. Die SPÖ hatte Anfang Mai auf eine Bedarfserhebung und auf Angebote für die Sommerferien gedrängt.

Bgm. Thomas Ließ (ÖVP) hat vor Kurzem nun doch selbst ein Schreiben an die Eltern gerichtet. Darin kritisiert der Ortschef, dass zwei SPÖ-Gemeinderätinnen einen Erhebungsbogen zuvor schon in schulinternen Whatsapp-Gruppen versenden lassen und sich nicht mit Direktionen und Lehrern abgestimmt hätten. Die Frist für die Bedarfsmeldung an die Gemeinde ...