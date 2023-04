Hof: Nach Aufdeckung eines Betrugs "half" Wirt nun mit seinem Kellner, einen Opferstockdieb zu stellen

Erst vor einem Monat war Toni Elsenhuber (40), Gastwirt in Hof und auch Trauerredner, in aller Munde. Ein falscher Polizeikommissar hatte sich am 2. März telefonisch bei ihm gemeldet und vorgegaukelt, das die angebliche Tochter Elsenhubers, der tatsächlich kinderlos ist, einen tödlichen Unfall gehabt hätte und in Haft sitze. Nur gegen hohe Kaution könne sie freikommen. Der Betreiber vom Gasthof Post erkannte den Betrug sofort. Die alarmierte Polizei verhaftete dann ein Mitglied der Betrügerbande bei der "Geldübergabe".

BILD: SN/PRIVAT Wirt Toni Elsenhuber (rechts) und sein Kellner Stefan Schöndorfer. Der 40-jährige Gastronom ist auch als Trauerredner tätig.