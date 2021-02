Hof: Vier Opferstockplünderer von Polizei geschnappt

Polizisten haben in Hof bei Salzburg am Dienstagvormittag vier Rumänen geschnappt, die unter dem Verdacht stehen, in Kirchen in Salzburg und Oberösterreich Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen zu haben.

SN/wikipedia/tvb Die Pfarrkirche zum heiligen Sebastian in Hof bei Salzburg.